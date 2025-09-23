"Обстановка с безопасностью в регионе вокруг Японии находится в самом сложном состоянии с окончания Второй мировой войны", сообщил Синдзиро Коидзуми - сын экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми

ТОКИО, 23 сентября. /ТАСС/. Кадры встречи лидеров России, Китая и КНДР в Пекине вызвали беспокойство у всей Японии. Такое мнение в ходе телевизионных дебатов выразил один из наиболее вероятных претендентов на пост нового председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), который почти наверняка станет и новым премьер-министром страны, Синдзиро Коидзуми - сын экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми.

"Думаю, что не было ни одного человека, кто не испытал беспокойство, глядя на то, как лидеры Китая, России и Северной Кореи собрались вместе 3 сентября в Пекине", - отметил он. Коидзуми-младший повторил тезис, которого придерживаются все японские официальные лица в последние годы, что обстановка с безопасностью в регионе вокруг Японии находится в самом сложном состоянии с окончания Второй мировой войны. "И для того, чтобы справиться с этой проблемой в первую очередь Японии необходимо укреплять собственную обороноспособность", - добавил он.

Говоря о региональной безопасности, основной оппонент Коидзуми на предстоящих внутрипартийных выборах экс-министр экономической безопасности Санаэ Такаити, подчеркнула важность развития сотрудничества в этой сфере с другими странами по региону, в частности Южной Кореей, Филиппинами и Австралией, а также такими европейскими государствами, как Великобритания и Италия, с которыми Япония ведет совместную разработку истребителя нового поколения.

Все кандидаты на пост нового главы ЛДП, включая Коидзуми и Такаити, подчеркнули, что японско-американский альянс продолжит оставаться краеугольным камнем японской внешней политики и политики в области безопасности, выступив за дальнейшее укрепление сотрудничества с США.

Кандидатами на пост нового председателя правящей ЛДП зарегистрировались пять политиков - экс-министр экономической безопасности Санаэ Такаити, одна из наиболее близких сторонников покойного экс-премьера Синдзо Абэ; министр сельского хозяйства, сын экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми - Синдзиро Коидзуми; нынешний генсек кабмина Ёсимаса Хаяси; экс-министр экономической безопасности Такаюки Кобаяси; бывший генсек ЛДП Тосимицу Мотэги. Местные аналитики считают, что основное противостояние будет проходить между Такаити и Коидзуми. При этом каждый из кандидатов подчеркнул, что в случае победы будет рад видеть своих оппонентов в рядах новой администрации. Нынешние выборы в ЛДП стали вторыми в истории по числу претендентов на высший партийный пост. Лишь в 2024 году было зарегистрировано больше кандидатов - девять человек. Все пять нынешних кандидатов уже боролись за должность в прошлом году, однако уступили Сигэру Исибе.

Предыстория выборов

Выборы проходят досрочно из-за политической нестабильности после выборов в верхнюю палату парламента 20 июля, по итогам которых правящий блок в составе ЛДП и партии "Комэйто" потерял большинство. Это стало вторым подряд крупным поражением для действующего премьера Сигэру Исибы. В октябре прошлого года правящая коалиция лишилась большинства и в нижней, ключевой, палате парламента. ЛДП также потерпела неудачу на выборах в законодательное собрание Токио. Под давлением однопартийцев Исиба 7 сентября объявил о намерении уйти в отставку, чтобы избежать партийного раскола.

После определения нового председателя ЛДП Исиба, как ожидается, подаст в отставку. Нового премьера изберут в парламенте. Перед следующим главой крупнейшей, но не имеющей большинства партии встанет вопрос о достижении договоренностей с оппозицией или расширении правящей коалиции.