Артиллерия еврейского государства обстреливает в том числе восточные и южные районы города Газа, уточнил телеканал

ДУБАЙ, 23 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 37 человек погибли во вторник в секторе Газа в результате ударов Израиля по населенным пунктам. Об этом сообщил йеменский телеканал Al Masirah.

По его данным, израильская артиллерия обстреливает в том числе восточные и южные районы города Газа, где жертвами ударов стали 30 человек.

16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало интенсивной наступательной операции в городе Газа. Ее целью заявлен разгром радикального палестинского движения ХАМАС. Армия обороны заявляла, что неоднократно предупреждала местное население о необходимости покинуть зону боевых действий.