Стороны встретились на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с Владимиром Зеленским высказался за дипломатические усилия с целью урегулирования конфликта, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

"На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским <...> Президент Казахстана высказал мнение, что в этой чрезвычайно сложной ситуации нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта", - говорится в сообщении. "Зеленский изложил свой взгляд на ситуацию на Украине", - указали в пресс-службе.

Сообщается также, что стороны обсудили вопросы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества.