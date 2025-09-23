Встреча прошла в Нью-Йорке на полях сессии ГА ООН

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский встретился со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом и обсудил закупки американского оружия.

Встреча прошла 22 сентября в Нью-Йорке на полях сессии Генассамблеи ООН. "Провел встречу со специальным представителем президента США генералом Китом Келлогом, - написал Зеленский в своем Telegram-канале. - Проинформировал о ситуации на фронте. Также коснулись развития сотрудничества Украины и США, в частности взаимовыгодных соглашений по дронам и закупке американского оружия, которые Украина предложила США".

В сообщении на сайте Зеленского по итогам встречи отмечается, что Киев заинтересован в том, чтобы заключить такие соглашения с Вашингтоном в ближайшее время. Также обсуждались гарантии безопасности Украине. В прошлый раз Зеленский и Келлог встретились в Киеве 11 сентября.

В Белом доме ранее сообщили, что президент США Дональд Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским.