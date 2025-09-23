Ситуация затронула порядка 20 тыс. пассажиров

СТОКГОЛЬМ, 23 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Копенгагена перенаправил как минимум 31 рейс в другие воздушные гавани из-за БПЛА. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление аэропорта.

По его данным, ситуация затронула в целом порядка 20 тыс. пассажиров. Полиция Дании в свою очередь сообщила, что не обладает информацией о том, кто управлял беспилотниками. Правоохранители также указали, что рассматривают возможную связь с инцидентом в Норвегии. Аэропорт города Осло также приостанавливал работу более чем на три часа из-за обнаружения БПЛА.

Ранее о временном закрытии воздушной гавани ТАСС сообщили в диспетчерской службе аэропорта столицы Дании Копенгагена. Позднее Reuters со ссылкой на датскую полицию сообщило, что аэропорт возобновил работу.