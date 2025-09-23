Инициативная группа депутатов собрала необходимые для самороспуска 32 подписи парламентариев

БИШКЕК, 23 сентября. /ТАСС/. Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку кенеша (Верховного совета) Киргизии одобрил решение группы депутатов о досрочном роспуске высшего законодательного органа республики.

Как передает корреспондент ТАСС, члены профильного комитета поддержали решение инициативной группы народных избранников, которые сумели собрать необходимые для самороспуска 32 подписи парламентариев. Планируется, что на рассмотрение всего депутатского корпуса вопрос о досрочном самороспуске будет вынесен 24 сентября.

С инициативой досрочного сложения полномочий в начале осени 2025 года выступила группа киргизских депутатов, которым для включения этого вопроса в повестку дня необходимо было собрать не менее 30 подписей коллег. Авторы идеи аргументировали свое решение тем, что по конституции следующие парламентские выборы в стране должны были состояться в ноябре 2026 года, а президентские спустя всего полтора месяца. По их мнению, это привело бы к дополнительной финансовой нагрузке на бюджет страны, а также к техническим и организационным трудностям для Центризбиркома. В связи с чем было решено предложить провести выборы в законодательный орган в ближайшее время.

Как сообщил ТАСС источник в ЦИК Киргизии, в соответствии с новым законодательством досрочные парламентские выборы в республике в случае самороспуска депутатов нынешнего созыва состоятся в ноябре 2025 года. Будут сформированы 30 избирательных округов, от каждого из которых изберут по три депутата.

В состав киргизского парламента входят 90 парламентариев, часть из которых была избрана по партийным спискам, остальные - в одномандатных округах.