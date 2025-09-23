Турецкий лидер отметил, что военного потенциала палестинского движения хватает только для защиты от атак Израиля

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не признает радикальное палестинское движение ХАМАС террористической организацией. Соответствующее заявление он сделал в интервью американскому телеканалу Fox News.

"Я не считаю ХАМАС террористической организацией. Напротив, я считаю его движением сопротивления", - подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что военного потенциала ХАМАС хватает только для защиты от атак Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.