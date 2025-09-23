CTV: в Канаде проверяют конфискованный у "Волга-Днепр" Ан-124

Самолет с 2022 года находится на стоянке аэропорта Пирсон в Торонто

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правительства Канады проводят техническую проверку конфискованного у российской компании "Волга-Днепр" транспортного самолета Ан-124. Об этом сообщил канадский телеканал CTV.

Самолет с 2022 года находится на стоянке аэропорта Пирсон в Торонто, однако на прошлой неделе, как сообщали очевидцы, он временно был перемещен в другое место, но уже вернулся на изначальную стоянку. Как пояснили CTV представители аэропорта, сотрудники федерального правительства на прошлой неделе начали проверку технического состояния самолета, которая должна завершиться 29 сентября.

Данный борт, зафрахтованный канадским правительством, 27 февраля 2022 года прибыл в Канаду с грузом тестов на COVID-19 из Китая за два часа до того, как власти североамериканской страны из-за ситуации на Украине закрыли небо для полетов российской авиации. Несмотря на это, борт был задержан, а экипаж помещен в гостиницу. Позже экипаж вылетел в Россию.

Посол России в Канаде Олег Степанов сообщил ТАСС, что российские власти продолжат добиваться возвращения самолета Ан-124 компании "Волга-Днепр" после конфискации, которую Москва расценивает как пиратство и незаконный захват. Он также не исключил понижения уровня дипотношений с Канадой в случае изъятия активов РФ. Власти Канады уже заявляли, что хотят изъять самолет.

В середине сентября сообщалось, что компания "Евраз авиа сервис", принадлежащая экс-гендиректору аэропорта Жуковский и авиакомпании Red Wings Евгению Солодилину, после приобретения грузовой авиакомпании "Волга-Днепр" намерена урегулировать отношения с иностранными лизингодателями воздушных судов и вернуть имущество "Волга-Днепр" из-за рубежа.