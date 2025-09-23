Министры договорились продолжить диалог

ЕРЕВАН, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов на встрече в Нью-Йорке обсудили мирную повестку между двумя республиками и приняли решение продолжать диалог. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.

"Основываясь на результатах саммита мира в Вашингтоне от 8 августа текущего года, министры обменялись мнениями о возможных дальнейших шагах по продвижению мирной повестки. Министры договорились продолжить диалог", - отмечается в тексте.

Главы МИД Армении и Азербайджана 8 августа в Вашингтоне парафировали мирное соглашение.