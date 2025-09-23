Педро Санчес выступил за то, чтобы Палестина могла стать полноправным членом ООН "как можно скорее"

МАДРИД, 23 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес призвал международное сообщество незамедлительно принять меры, чтобы остановить происходящее в секторе Газа. Премьер сделал соответствующее заявление на мероприятии в рамках недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает пресс-служба кабмина королевства, Санчес выступил за то, чтобы Палестина могла стать полноправным членом ООН "как можно скорее". Как отмечается в коммюнике, "председатель правительства призвал немедленно принять меры", чтобы остановить "варварство в Газе".

Мадрид занимает достаточно жесткую позицию в отношении Израиля из-за ситуации в секторе Газа. 8 сентября Санчес объявил о ряде мер, направленных на то, чтобы "остановить геноцид в Газе". Среди прочего премьер объявил о "запрете на доступ на территорию Испании тем лицам, которые прямым образом участвуют в геноциде, нарушении прав человека и военных преступлениях в секторе Газа".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.