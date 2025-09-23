По информации Axios, в своих мемуарах "107 дней" экс-вице-президент США рассказывает, как просила 46-го американского лидера в его публичных выступлениях проявить сочувствие к "невинно страдающим мирным жителям Газы"

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Камала Харрис раскритиковала военную операцию Израиля в секторе Газа, а также позицию 46-го американского лидера Джо Байдена по конфликту в палестинском анклаве.

Как пишет портал Axios, в своих мемуарах "107 дней" Харрис рассказывает, как просила Байдена в его публичных выступлениях проявить сочувствие к "невинно страдающим мирным жителям Газы". "Но он не смог этого сделать. Хотя он мог горячо заявить: "Я сионист", его высказывания о невинных палестинцах звучали неадекватно и натянуто", - отметила Харрис в своей книге, которая должна поступить в продажу 23 сентября.

"Я считаю, что Израиль поступил правильно, отреагировав на зверства 7 октября. Но жестокость реакции [премьер-министра Биньямина] Нетаньяху, количество невинно убитых палестинских женщин и детей и его неспособность поставить жизни заложников на первое место ослабили позиции Израиля с моральной точки зрения на международном уровне и вызвали огромное недовольство внутри Израиля", - добавила политик.

Как отмечает Axios, в целом в своих мемуарах Харрис пытается откреститься от провалов политики ее бывшего начальника, называя Демократическую партию США безрассудной за предоставление Байдену возможности баллотироваться во второй раз.

Байден должен был представлять Демократическую партию на выборах президента США 5 ноября 2024 года. После провального выступления на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом он принял решение выйти из гонки. Кандидатом от демократов стала Харрис, которая в итоге проиграла Трампу.