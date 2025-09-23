В Киргизии надеются преодолеть дефицит специалистов при помощи России

Вице-премьер республики Эдиль Байсалов сообщил, что государство вынуждено завозить не только высококвалифицированных специалистов, но и представителей рабочих специальностей из-за миграции из страны

БИШКЕК, 23 сентября. /ТАСС/. Киргизия испытывает серьезный дефицит специалистов в самых разных сферах и надеется его преодолеть с помощью России. Об этом заявил вице-премьер республики Эдиль Байсалов в ходе открытия второго Российско-киргизского образовательного форума в Бишкеке.

"Когда сегодня наш локомотив набирает ход, когда оживляются очень многие важные отрасли, и старые, и совершенно новые для Кыргызстана, наша страна остро ощущает нехватку, дефицит. Нам нужны специалисты. И мы можем говорить о высококвалифицированных инженерах, медицинских работниках или, конечно же, прежде всего, учителях. Что скрывать? У нас, у киргизов, не принято скрывать перед родными, перед друзьями свои проблемы, а вы (Россия - прим. ТАСС) - наши родные и самые ближайшие наши союзники" - сказал он.

Байсалов подчеркнул, что Киргизия вынуждена завозить не только высококвалифицированных специалистов, но и представителей рабочих специальностей из-за миграции из страны. "Все это говорит о каком-то таком серьезном кризисе, с которым наша страна при таком росте, стремительном подъеме динамики, наша страна сталкивается. И поэтому, конечно же, Киргизско-российскому (Славянскому) университету и всем другим нашим университетам руководством страны поставлена задача по полному, кардинальному обновлению всех учебных программ, методологий", - добавил он.

Посол РФ в республике Сергей Вакунгов отметил, что образование должно в первую очередь отвечать на потребности экономики и в этом плане России есть что предложить Киргизии. "Возрастает глобальная конкуренция в мире, политическая и экономическая. Вузы наших стран должны помогать экономике развиваться, обеспечивать благосостояние наших граждан. Лидерами наших стран поставлены амбициозные задачи по развитию и российской экономики, и экономики Киргизской Республики. И важно, чтобы вузы наших стран объединялись, предлагая конкретные и адекватные ответы на текущие вызовы", - сказал он.

Второй Российско-киргизский образовательный форум проходит в Бишкеке 23-24 сентября. В нем принимают участие представители около 40 ведущих вузов РФ и около 20 из Киргизии.