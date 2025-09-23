Союзники Киева опасаются, что ее вооруженные силы испытывают серьезную нехватку личного состава

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Украина может остаться без военной помощи со стороны нескольких государств Европы после сокращения поддержки США. Об этом сообщил агентству Reuters европейский дипломат высокого ранга, не уточнив, о каких конкретно странах может идти речь.

Согласно его сведениям, союзники Украины опасаются, что ее вооруженные силы испытывают серьезную нехватку личного состава. По словам собеседника агентства, без американских разведданных и оружия, поставки которого сейчас оплачиваются государствами НАТО, Киев не сможет продолжать боевые действия.

По словам бывшего украинского чиновника высокого ранга, президент США Дональд Трамп вряд ли введет какие-либо санкции против России, к которым так яростно призывает Украина. Как отмечает агентство, представитель киевского режима "пренебрежительно высказался о переговорах между Европой, США и Украиной о гарантиях украинской безопасности, которые идут в течение многих недель, сравнив их с ритуальным танцем".

В июле Трамп заявил, что США и европейские страны достигли договоренности о новой схеме оказания военной помощи Украине под названием PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). Согласно этому плану, поставки американских вооружений Киеву будут оплачиваться европейскими союзниками по НАТО. 17 сентября представитель альянса в Киеве Патрик Тернер сообщил, что поставки американского оружия Украине начались.

Как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, никакие поставки даже самого современного западного оружия Украине не изменят ситуацию на поле боя.