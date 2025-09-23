Вице-премьер-министр республики Эдиль Байсалов заявил, что русский язык останется и будет продолжать служить для страны мостом и источником знаний

БИШКЕК, 23 сентября. /ТАСС/. Киргизия намерена сохранить единое образовательное пространство с Россией, а также продолжать использовать русский язык в качестве официального. Об этом заявил журналистам вице-премьер-министр республики Эдиль Байсалов.

"Ни у кого нет сомнений в том, что мы должны сохранить наше единое образовательное пространство [с Россией]. У нас русский язык является официальным языком, у нас практически все владеют русским языком достаточно бегло. Я еще раз хочу подтвердить от имени руководства нашей республики, от имени всего нашего правительства: русский язык останется и будет продолжать служить для нас мостом, источником знаний", - сказал он в кулуарах второго Российско-киргизского образовательного форума в Бишкеке.