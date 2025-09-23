По данным газеты, канцлер Германии опустился с 14 на 18 место

БЕРЛИН, 23 сентября. /ТАСС/. Рейтинг канцлера ФРГ Фридриха Мерца продолжает снижаться - по популярности среди немецких политиков он опустился с 14 на 18 место. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

Ниже Мерца сейчас в рейтинге только сопредседатель "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла и глава парламентской фракции блока ХДС/ХСС Йенс Шпан. Газета напомнила, что в конце прошлой недели канцлер обновил собственный антирекорд - 62% немцев, согласно опросу INSA, выразили недовольство его работой.

В рейтинге популярности улучшила свои позиции сопредседатель АдГ Алис Вайдель. Сейчас она занимает в нем 10-ю позицию. Возглавляет его, как и прежде, министр обороны Борис Писториус.

Опрос также показал, что АдГ продолжает опережать христианских демократов в рейтинге политических партий Германии. В случае проведения парламентских выборов в ближайшее воскресенье она набрала бы 26% голосов, в то время как блок ХДС/ХСС - 24,5%. Социал-демократическая партия Германии получила бы 14,5% голосов, Левая партия - 11,5%, "Зеленые" - 11%. Остальные партии не преодолели бы 5-процентный барьер, необходимый для прохождения в Бундестаг.

Опрос проводился с 19 по 22 сентября. В нем участвовали 2002 человека.