Йоханн Вадефуль также заявил, что израильская наступательная операция является совершенно ошибочным путем

БЕРЛИН, 23 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль подверг резкой критике действия Израиля в секторе Газа и призвал к переговорам об урегулировании палестино-израильского конфликта на основе создания двух государств.

"Во всей Газе люди переживают ад на Земле", - приводит слова министра издание Der Spiegel. "Этот многолетний конфликт не урегулировать путем террора, разрушения и гибели", - подчеркнул он во время визита в Нью-Йорк.

Вадефуль заявил журналистам, что израильская "наступательная операция в [городе] Газе является совершенно ошибочным путем". Он также раскритиковал действия Израиля на Западном берегу реки Иордан. "Любые шаги по незаконной аннексии занятых территорий подрывают шансы на долгосрочное урегулирование конфликта", - отметил глава МИД ФРГ.

Несмотря на критику Израиля, власти Германии неоднократно подчеркивали, что, в отличие от ряда своих партнеров, они пока не собираются признавать государственность Палестины.