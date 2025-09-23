Ожидается, что этот тайфун может стать более мощным, чем тайфун "Мангхут" 2018 года, который пока считается самым разрушительным за последние десятилетия

ГОНКОНГ, 23 сентября. /ТАСС/. Обсерватория Гонконга объявила в 14:20 (09:20 мск) штормовое предупреждение 8-й степени из-за приближения супертайфуна "Рагаса", который, как ожидается, может стать самым мощным в городе с 2018 года. Это значит, что все официальные учреждения мегаполиса останавливают работу, всем горожанам предписано вернуться домой из офисов и оставаться в помещении.

"Держитесь подальше от берега и не занимайтесь водными видами спорта", - указывает ведомство. "Правительство [мегаполиса] рекомендует гражданам <...> вернуться домой, на отдаленные острова следует отправиться уже сейчас", - говорится в сообщении. "Необходимо как можно скорее принять все меры предосторожности", - добавили в ведомстве.

Ожидается, что этот тайфун может стать более мощным, чем тайфун "Мангхут" 2018 года, который пока считается самым разрушительным за последние десятилетия. Планируется, что вечером власти объявят самый высокий - 10-й - уровень штормового предупреждения. Это значит, что горожанам следует оставаться в помещении и вдали от окон и дверей, чтобы избежать возможных травм от осколков стекла. Согласно прогнозу, "Рагаса" нанесет удар по Гонконгу в ночь на среду, по предварительным оценкам - между 05:00 и 07:00 утра (между 00:00 и 01:00 мск).

Метеорологи предупреждают, что тайфун несет с собой мощные ливни и ветер, скорость которого превышает 60 м/сек. Кроме того, согласно прогнозам, под воздействием сильного штормового ветра уровень нагонной морской воды в среду может подняться на побережье Гонконга примерно на 3,5-4 м выше нулевой отметки. Ряд прибрежных районов может оказаться в зоне затопления.

В среду и четверг не будут работать официальные учреждения, отменены занятия в школах, во всех районах города открыты временные убежища для тех, кого стихия застанет вне дома. Работа городского транспорта будет ограничена - работать будет только метро, при этом некоторые станции могут быть закрыты.

В гонконгском аэропорту отменены или перенесены порядка 700 авиарейсов. Авиаперевозчик Cathay Pacific Airways отменил около 500 рейсов, HK Express - 100 рейсов, авиакомпания Hong Kong Airlines сообщила о переносе или отмене около 90 рейсов, а Greater Bay Airlines - более 20.

Власти предупреждают, что на лица, которые будут находиться на улице во время удара тайфуна без уважительных причин, в том числе будут заниматься "слежением за тайфуном, съемкой фото и видео", может быть наложено административное взыскание.

Защита от стихии

По всему городу идет подготовка к удару стихии. Витрины многих магазинов, офисных и торговых центров заклеены скотчем - чтобы осколки стекол, если они рухнут от ветра или будут разбиты летающими предметами, не ранили кого-то из людей. Подобные меры предосторожности принимают и жители многих жилых домов Гонконга. Предосторожность нелишняя - во время супертайфуна "Мангхут" в 2018 году порывами ветра было разбито не менее 500 больших витрин, не считая небольших окон. А приближающийся тайфун "Рагаса" считается даже более мощным.

В парках декоративные скульптуры и фонари укутывают специальными сетями. По всему городу люди заклеивают скотчем стекла, двери, жалюзи. "Мы закрепляем скотчем не только витрины, но и деревянные панели, которыми закрываем витрину во время жары. В 2018 году ветер разбил оба витринных стекла и сломал панели", - рассказал корреспонденту ТАСС владелец небольшой парикмахерской Джон Ван.

Рядом с берегом в районе Ван Чай группа мужчин укрепляет витрины мешками с песком - защита от затопления. Неподалеку владелец небольшого прибрежного ресторана с рабочими закрывают окна фанерными щитами. "Проще закрыть все щели снизу мешками с песком или закрыть витрины, чем потом все чинить или вычерпывать воду. Имущество застраховано, но ремонт потребует времени", - объяснил ресторатор, представившийся как Джей Ди.

В продовольственных магазинах стоят непривычные для Гонконга огромные очереди - люди закупают питьевую воду и продукты на два дня, как это посоветовали власти. При этом полки многих магазинов уже пусты - посетители разобрали продукты первой необходимости.