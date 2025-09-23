Нет подтверждения, что прослушивающее устройство было разрешено судом, сообщил Андрей Садовой

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Мэр Львова Андрей Садовой, в чьем кабинете обнаружили прослушку, в течение последнего месяца принимал у себя премьера Юлию Свириденко, спикера Верховной рады Руслана Стефанчука и иностранных гостей. Об этом глава города сообщил в интервью изданию "Украинская правда".

17 сентября Садовой заявил, что в его кабинете обнаружили прослушивающее устройство. В зарядном блоке радиотелефона была обнаружена сим-карта, карта памяти и микрофон. Садовой снял видео из кабинета, показав свое рабочее место и обнаруженное прослушивающее устройство. Мэр отметил, что был удивлен, а также не исключил, что прослушку могли установить украинские спецслужбы.

"У меня есть очень много вопросов, потому что буквально за последний месяц у меня в кабинете была встреча с госпожой премьер-министром, потом два раза был спикер парламента, было много иностранных гостей. И если эти разговоры станут публичными, это нехорошо", - сказал Садовой.

Мэр обратил внимание на то, что пока никто не может ему подтвердить, что прослушка кабинета была разрешена судом. Если решения не было, остается вопрос, кто это сделал и как. Садовой не смог подтвердить, что перед встречами со Свириденко и Стефанчуком госохрана проверяла его рабочее место именно на предмет прослушивания, но отметил, что ее сотрудники перед визитами чиновников заходили в его кабинет со служебной собакой.