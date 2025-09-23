"Бабель": причиной отставки командира ВСУ стала системная утрата позиций

Как сообщает издание, на протяжении трех последних месяцев украинские войска на Новопавловском направлении оставляли позиции и в итоге отступили на 15-30 км

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял на прошлой неделе решение об отставке командира 20-го корпуса ВСУ на границе ДНР и Днепропетровской области из-за того, что тот системно терял позиции. Об этом сообщает украинское издание "Бабель".

15 сентября стало известно, что с должности был снят командующий развернутого на Новопавловском направлении 20-го корпуса Максим Китугин. Как сообщает издание, на протяжении трех последних месяцев украинские войска здесь оставляли позиции и в итоге отступили на 15-30 км. Этот факт стал причиной того, что Сырский по итогам визита в корпус в середине сентября принял решение сменить его командира. "Бабель" добавляет, что пока ситуация на этом направлении остается сложной для ВСУ.

Одновременно с Китугином был снят с должности командир 17-го корпуса ВСУ на подконтрольной Киеву части Запорожской области Владимир Силенко. О причинах его увольнения издание не сообщает, однако ранее в генштабе ВСУ указывали, что это произошло из-за неэффективного руководства корпусом, что привело к потерям личного состава и территорий.