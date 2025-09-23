По словам лидера Партии социалистов, молдавский президент нарушает конституцию, расширяя сотрудничество с НАТО

КИШИНЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС) вопреки прописанному в конституции нейтралитету толкают страну к войне с Россией, чтобы помочь Украине. Об этом заявил корреспонденту ТАСС бывший президент Молдавии, лидер крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, комментируя заявление СВР РФ о том, что ЕС готов ввести войска в Молдавию, чтобы сохранить русофобскую политику, которую проводит нынешняя власть.

По его мнению, к войне Молдавию готовят Санду и ее правящая партия, которые в нарушение прописанного в конституции нейтралитета расширяют сотрудничество с НАТО и взяли курс на милитаризацию в условиях тяжелейшего кризиса, в который они ввергли страну. "Кто готовит Молдову к войне? Точно не мы. Не мы в разгар экономического кризиса, когда большая часть населения едва сводила концы с концами, власти тратили миллионы долларов на закупку радаров, которые сейчас ловят мух. Не мы начинали строительство новой военной базы в пригороде Кишинева Бачой. Не мы резко увеличили расходы на оборону в бюджете, не мы привезли сюда списанные в Германии бронетранспортеры "Пиранья". И не мы каждые полгода проводили учения с НАТО, вопреки положению конституции о нейтралитете. Все это делала и делает Майя Санду и ее партия. Мы же, напротив, всегда говорили, что статус нейтралитета Молдовы нужно укреплять", - подчеркнул бывший президент.

Он также считает, что представители фонда Сороса (признан в РФ нежелательной организацией), которыми Санду и ее партий наводнили руководство страны, толкают Молдавию к войне, чтобы открыть второй фронт в поддержку Украины. "Если ПДС останется у власти, эти "соросята" заставят Санду атаковать Приднестровье вместе с [Владимиром] Зеленским и открыть там второй фронт в помощь Украине и против России. Они пытались заставить грузин открыть второй фронт против русских - не получилось. На очереди Молдова, и Майя Санду уже заряжена на эти планы", - пояснил Додон.

"ПДС пугает граждан страны, что если к власти придет Патриотический блок, созданный вокруг социалистов, выступающих за восстановление взаимовыгодных связей с Москвой, то Россия нас атакует. С логикой у них плохо, как и со всем другим. Ведь если Додон "свой", пророссийский, как они утверждают, почему русские должны атаковать своих?!" - добавил политик.