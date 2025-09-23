Полиция Нью-Йорка не давала пройти Макрону по улице из-за кортежа Трампа

Тогда президент Франции со своего мобильного телефона позвонил американскому лидеру

ПАРИЖ, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон был вынужден прервать пешую прогулку по Нью-Йорку до французского посольства из-за полицейского кордона, который был выставлен на улице в ожидании проезда кортежа президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает интернет-портал Brut, опубликовавший видеозапись общения главы государства с полицейскими.

"Мне очень жаль, господин президент, сейчас все перекрыто", - объяснил Макрону полицейский. Тогда глава государства со своего мобильного телефона позвонил Трампу, чтобы рассказать ему о сложившейся ситуации.

"Представляешь, я жду на улице, потому что все ради тебя перекрыли", - сказал он. После этого, как утверждает портал, Макрон продолжил общение с американским лидером и прошел по городу еще полчаса пешком от здания ООН, где в тот вечер завершилась организованная по инициативе Франции и Саудовской Аравии конференция, на которой Макрон заявил о признании государственности Палестины.

Ранее на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о признании Государства Палестина объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. 21 сентября Палестину официально признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. Согласно их заявлениям, приверженность принципу двух государств для двух народов является ключом к миру и безопасности как для палестинского, так и для израильского народов.