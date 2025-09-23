ООН: киевские власти пытают задержанных в связи с конфликтом на Украине

Привлечение к ответственности за это по-прежнему остается эпизодическим

ЖЕНЕВА, 23 сентября. /ТАСС/. Киевские власти продолжают безнаказанно пытать и жестоко обращаться с лицами, задержанными в связи с конфликтом на Украине, большинство из них - граждане страны. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

По этой информации, в управлении зафиксировали "увеличение числа задержанных в связи с конфликтом" на Украине. "По состоянию на 21 июля 2025 года Украина содержала в официальных следственных изоляторах и пенитенциарных учреждениях 2 258 человек, а также вела 20 тыс. открытых дел", - указывается в тексте. Отмечается, что подавляющее большинство задержанных "имеют украинское гражданство" и "лишь немногие из них являются гражданами России".

"Управление Верховного комиссара ООН по правам человека продолжает фиксировать случаи пыток и жестокого обращения с задержанными, а привлечение к ответственности за это по-прежнему остается эпизодическим", - сообщается в документе.