Большинство граждан Молдавии любит советские киноленты, отметил депутат парламента Молдавии

КИШИНЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Молдавии, запретив после начала конфликта на Украине показ советских и российских фильмов военного содержания, поставили себя в глупое положение. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС депутат парламента Молдавии, бывший директор представительства межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Молдавии Константин Старыш, комментируя казус с запретом показа на одном из телеканалов кинокомедии советского режиссера Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию".

"Глупейшие решения нынешней власти и выполняются по-идиотски. Никто не знает, кто и по каким критериям принимает решения на запрет фильмов из России. В итоге часто под него попадают кинокомедии, в которых и нет упоминания про войну. С другой стороны, руководители телеканалов жалуются, что страдают из-за этих запретов, так как подавляющее большинство граждан страны любит советские киноленты, в том числе и про подвиг советского народа в войне с фашизмом, хочет их смотреть. Они отказываются от услуг тех, кто их не показывает, и уходят к конкурентам. Тем более, что с развитием интернета проблем для этого нет", - сказал Старыш.

В 2022 году президент Молдавии Майя Санду подписала принятый парламентом закон о запрете трансляции новостных программ из России. В нем запрещена трансляция российских новостей, информационно-аналитических программ и фильмов военного содержания, но разрешены "развлекательные передачи, в которых нет военного контекста". Также в законе определены жесткие наказания за дезинформацию. Российское посольство назвало это решение необъективным и политизированным. В предвзятом отношении к СМИ на фоне событий на Украине президента Майю Санду и ее партию обвинила оппозиция.

В 2017 году в Молдавии уже принимали закон о борьбе с "иностранной пропагандой" по инициативе правившей тогда Демократической партии, которую возглавлял беглый олигарх Владимир Плахотнюк. Под запрет попали в основном передачи российских телеканалов, и занимавший тогда пост президента лидер Партии социалистов Игорь Додон отказался подписать этот документ. В итоге решением Конституционного суда, который также контролировал Плахотнюк, Додона временно отстранили от должности, документ вместо него подписал тогдашний председатель парламента Андриан Канду.

Закон о борьбе с пропагандой был отменен в 2020 году по инициативе социалистов. Произошло это после смены власти в стране и бегства в США Плахотнюка, которого объявили в розыск за причастность к хищениям из банков Молдавии и другие преступления.