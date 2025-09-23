Силы альянса оперативно перехватили и сопроводили самолеты без эскалации, отметил генсек НАТО

БРЮССЕЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. НАТО не усмотрела "непосредственной угрозы" от российских истребителей, якобы вторгшихся в воздушное пространство Эстонии. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

"В ходе последнего инцидента с нарушением воздушных границ Эстонии, который мы сегодня обсудили, силы НАТО оперативно перехватили и сопроводили самолеты без эскалации, поскольку непосредственной угрозы выявлено не было", - сказал он.

Рютте добавил, что истребители, якобы вошедшие в воздушное пространство прибалтийской страны, сопроводили самолеты ВВС Швеции, Финляндии и Италии.

Ранее эстонский премьер-министр Кристен Михал заявил, что Таллин запросил консультации членов НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением воздушных границ страны. До этого власти Эстонии выступили с утверждением, что утром 19 сентября три самолета МиГ-31 вторглись в ее воздушное пространство.

В Минобороны РФ заявили, что российские истребители не нарушали эстонские воздушные границы. Три МиГ-31, как указали в ведомстве, совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область. Он проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля, подчеркнули в Минобороны РФ. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и границы Эстонии не нарушали, заверили в военном ведомстве.