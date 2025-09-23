Секретная служба США устранила "телекоммуникационную угрозу" у здания ООН

Было обнаружено более 300 совместно расположенных sim-серверов и 100 тыс. sim-карт на нескольких площадках, что бы нарушать работы мобильной связи, отметили в службе

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Секретная служба США ликвидировала в Нью-Йорке сеть электронных устройств, которая использовалась для нарушения работы мобильной связи и могла повлиять на заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом говорится в пресс-релизе службы.

"В ходе этого расследования, направленного на защиту конфиденциальности, было обнаружено более 300 совместно расположенных sim-серверов и 100 тыс. sim-карт на нескольких площадках", - отмечается в документе.

По информации Секретной службы, эти устройства могли использоваться для рассылки анонимных угроз, а также для "широкого спектра телекоммуникационных атак", в том числе в выведении из строя вышек связи. Помимо этого, данные устройства обеспечивали злоумышленникам анонимность в переговорах.

В документе также сказано, что эти устройства располагались в радиусе примерно 55 км от штаб-квартиры ООН, где в настоящий момент проходит 80-я сессия ГА ООН. Служба приняла оперативные меры по дезактивации сети, "учитывая время, место и потенциальную возможность значительного нарушения работы телекоммуникационной сети Нью-Йорка".

Министерство внутренней безопасности США и Секретная служба ведут расследование, о задержаниях подозреваемых не сообщалось.