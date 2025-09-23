Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес отметил, что Евросоюз должен позиционировать себя как блок, благоприятно настроенный в отношении признания страны

МАДРИД, 23 сентября. /ТАСС/. Испания формально запросит, чтобы Евросоюз как блок высказался за признание государственности Палестины. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес.

"На следующем заседании Совета по иностранным делам ЕС я собираюсь официально запросить, чтобы <...> Евросоюз также позиционировал себя как блок, благоприятно настроенный в отношении признания Государства Палестина", - сказал дипломат в интервью телеканалу La Sexta.

Ранее на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о признании Государства Палестина объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. 21 сентября Палестину официально признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. Согласно их заявлениям, приверженность принципу двух государств для двух народов является ключом к миру и безопасности как для палестинского, так и для израильского народов. Испания признала Палестину в качестве государства в мае 2024 года.