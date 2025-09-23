По словам госсекретаря США, альянс "реагирует соответствующим образом"

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не видит ничего нового в утверждениях о нарушении РФ воздушных границ стран НАТО. Такую позицию он изложил в эфире телеканала Fox News.

"Мы видели пролеты [авиации], и в этом нет ничего нового. Кстати говоря, это происходило и раньше, возможно, не с такой периодичностью. Но если российский истребитель или бомбардировщик входит в опознавательную зону вашей ПВО, вы направляете самолеты для его перехвата. Это происходило ранее. Нам приходилось делать это у побережья Аляски много раз", - подчеркнул Рубио.

По его словам, "НАТО реагирует соответствующим образом". "Если беспилотник попадает в ваше воздушное пространство, вы его сбиваете. Это было сделано", - заявил Рубио.

Ранее эстонский премьер-министр Кристен Михал заявил, что Таллин запросил консультации членов НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением воздушных границ страны. До этого власти Эстонии выступили с утверждением, что утром 19 сентября три самолета МиГ-31 вторглись в ее воздушное пространство.

В Минобороны РФ заявили, что российские истребители не нарушали эстонские воздушные границы. Три МиГ-31, как указали в ведомстве, совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область. Он проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля, подчеркнули в Минобороны РФ. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и границы Эстонии не нарушали, заверили в военном ведомстве.