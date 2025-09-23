По информации парти коммунистов республики, президент открыто заявил населению страны, что в случае проигрыша ПДС, страну ждет дестабилизация и хаос

КИШИНЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Обращение президента Молдавии Майи Санду к гражданам, где она угрожает прекращением поддержки со стороны ЕС в случае победы оппозиции на парламентских выборах, свидетельствует о панических настроениях в избирательном штабе учрежденной Санду Партии действия и солидарности (ПДС). С такой реакцией выступила Партия коммунистов Республики Молдова.

"Санду обрушила на головы несчастных сограждан мутный поток угроз, фантасмагорических страшилок и откровенной лжи. Так называемый президент открыто заявил населению страны, что в случае проигрыша ПДС, страну ждет дестабилизация и хаос. <…> По суетливым репрессиям, по паническим настроениям и истерике Санду, становится очевидным: дни этого режима сочтены. И у них только одна надежда: запугать людей до такой степени, чтобы они не вышли на выборы, не проголосовали против", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

"По ее (Санду - прим. ТАСС) словам, Молдова наводнена внешними и внутренними врагами. Она несла бред о том, что специально обученные (почему-то в Сербии) люди готовят дестабилизацию. И это все - вопреки объективным результатам обысков, не выявивших ни сотен миллионов, ни боевиков, ни силовых сценариев, положенных на бумагу", - обратили внимание в партии.

С 2022 года республика переживает острый экономический кризис, который был спровоцирован ростом цен на энергоресурсы в регионе. На этом фоне в стране начались акции протеста оппозиции. Власти ответили введением режима ЧП и репрессивными мерами. Так, в Молдавии были обвинены в угрозе национальной безопасности и закрыты почти все телеканалы и информационные порталы, которые предоставляли площадку оппозиции. Блокируются страницы оппозиционеров в социальных сетях.

Уголовные дела в Молдавии заведены практически на всех лидеров крупнейших партий. Только за последние несколько месяце под санкции правоохранительных органов попали десятки тысяч человек. От выборов был отстранен популярно в Молдавии оппозиционный блок "Победа", который критиковал власти за конфронтацию с Москвой и курс на выход из СНГ. В прошлом году Санду проиграла выборы в Молдавии. Переизбрания на 2 срок ей обеспечили молдавские мигранты на избирательных участках за границей.