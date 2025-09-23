В первой половине сентября глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид решил запретить въезд на территорию страны двум членам кабинета министров Израиля

МАДРИД, 23 сентября. /ТАСС/. Испания выступает за включение двух членов израильского правительства в санкционный список Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес.

"Два израильских министра должны войти в список подпадающих под санкции ЕС", - сказал дипломат в интервью телеканалу La Sexta.

В первой половине сентября Альбарес заявил, что Мадрид решил запретить въезд на территорию страны двум членам кабинета министров Израиля. Мера касается министров финансов Бецалеля Смотрича и национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, которых включили в список лиц, подпадающих под санкции.

Мадрид занимает достаточно жесткую позицию в отношении еврейского государства из-за ситуации в секторе Газа. Ранее совет министров Испании одобрил указ, который юридически закрепляет эмбарго на поставки вооружений Израилю.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.