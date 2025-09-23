Столпы мира и прогресса прогибаются под весом безнаказанности, неравенства и безразличия, заявил Генсек ООН

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Мировое сообщество вступило в век безрассудных разрушений и непрекращающихся страданий. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

"Мы вступили в век безрассудных разрушений и непрекращающихся человеческих страданий, - сказал он. - Принципы, которые вы установили, находятся в осаде. Столпы мира и прогресса прогибаются под весом безнаказанности, неравенства и безразличия".