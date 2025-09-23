Пашинян: Армению могут не принять в ЕС, даже при европейских стандартах

Премьер-министр республики заявил, что закон о вступлении в объединение - важный момент, на который нужно обращать внимание, говоря о демократии

ЕРЕВАН, 23 сентября. /ТАСС/. Задача действующих властей Армении достичь стандартов ЕС, даже если она не станет членом Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на панельной дискуссии "Качество демократии в Армении: вызовы и индикаторы оценки" в рамках Армянского форума демократии. Мероприятие транслировали местные телеканалы.

По его словам, закон о вступлении Армении в ЕС - важный момент, на который нужно обращать внимание, говоря о демократии. Пашинян обратил внимание на часто задаваемый вопрос о реалистичности вступления Армении в Евросоюз.

"Часто поднимается вопрос, насколько реалистично или нереалистично для Армении членство в ЕС, но что говорят правительство и политическое большинство? Наша задача - достичь стандартов ЕС во всех областях. Мы понимаем, что даже после этого мы можем не стать членом ЕС, но наша основная задача - соответствовать стандартам ЕС, потому что когда мы достигнем этого, то, примут нас - это нормально, не примут - это наш результат, но мы решим нашу задачу, мы решим вопрос наших стандартов", - заявил Пашинян.

Президент Армении Ваагн Хачатурян 4 апреля подписал закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз. Ранее Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум. Как заявлял вице-премьер РФ Алексей Оверчук, Россия рассматривает эти действия как начало выхода республики из Евразийского экономического союза. По его словам, вступление в ЕС несовместимо с членством страны в ЕАЭС. В то же время министр экономики Армении Геворг Папоян утверждал, что Ереван не собирается выходить из ЕАЭС.