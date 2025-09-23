Госсекретарь также назвал Вашингтон единственным в мире государством, которое имеет возможность говорить с обеими сторонами конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 23 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио допустил, что Вашингтон может в какой-то момент прекратить содействовать урегулированию украинского кризиса. Такую позицию он изложил в интервью телеканалу NBC News.

По словам Рубио, США - "единственное в мире государство, которое действительно имеет возможность говорить с обеими сторонами" конфликта на Украине, и "все приветствуют эту роль". "В тот или иной момент мы можем прекратить играть эту роль", - заявил он, добавив, что "рано или поздно [США] могут принять решение о введении новых санкций".