МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Депутат Киевского городского совета от партии Владимира Зеленского Андрей Витренко требует отставки мэра Киева Виталия Кличко.

"Как депутат Киевского городского совета я зарегистрировал проект решения о досрочном прекращении полномочий главы города Виталия Кличко", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Витренко утверждает, что это не является политическим жестом, а мотивировано "многолетним бездействием и неэффективностью столичной власти".

Мэр Киева неоднократно заявлял о попытке давления на городскую администрацию со стороны украинских властей. В последние месяцы в мэрии и горсовете украинской столицы прошел ряд обысков по делам о коррупции, несколько чиновников были арестованы, еще несколько человек подали в отставку.

На этом фоне ставленник Зеленского, глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко открыто конфликтует с Кличко. Официально задачей военной администрации считается обеспечение безопасности. Однако Кличко неоднократно обвинял офис Зеленского в наступлении на права местного самоуправления, в частности через назначение военных администраций, работающих параллельно с избранными региональными властями. В конце января он обвинил Ткаченко в попытке захвата контроля над Киевом. Впоследствии ставленник Зеленского через суд добился приостановки решения столичного горсовета о расширении полномочий Кличко и урезании полномочий военной администрации.

Между Кличко и Зеленским в последние годы неоднократно возникали конфликты. Местные политологи связывают это с тем, что мэр украинской столицы мог бы стать потенциальным соперником Зеленского в случае проведения президентских выборов, а также отмечают, что это часть общей картины давления на местные власти, которые не поддаются "прямому управлению" Зеленского, при этом имеют собственные бюджеты и немалое влияние.