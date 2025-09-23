Командование ВСООНЛ просит военный и гражданский персонал временно воздержаться от направления в этот сектор

БЕЙРУТ, 23 сентября. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля рухнул в пограничном районе Рас-эн-Накура, где размещается штаб-квартира Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). Как сообщила пресс-служба миротворцев в социальной сети X, боевой беспилотник упал на территории комплекса Green Hill.

"Командование ВСООНЛ просит военный и гражданский персонал временно воздержаться от направления в этот сектор, пока находящиеся на месте специалисты не завершат обследование фрагментов рухнувшего аппарата", - указывается в заявлении.

В нем сообщается, что это первый случай падения израильского БПЛА на территории штаба голубых касок с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня на юге Ливана 27 ноября 2024 года.

14 мая подверглась обстрелу со стороны израильских войск база миротворцев в пограничном районе Кфар-Шуба, тогда никто из наблюдателей ООН не пострадал. Командование ВСООНЛ осудило это нападение, напомнив всем сторонам об их ответственности "за обеспечение безопасности персонала и имущества миротворческой миссии в Ливане" и обязанности уважать неприкосновенность объектов ООН.