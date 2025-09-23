Европейские страны планируют возвести защитный барьер вдоль восточной границы НАТО, при этом он не затронет Словакию и Венгрию

ПРАГА, 23 сентября. /ТАСС/. Так называемая стена дронов, которую планируют возвести европейские страны, будет создана вдоль восточной границы НАТО, но почему-то не затронет Словакию и Венгрию. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

"В чем смысл строить защитный барьер в Польше и Румынии, но не в Венгрии и Словакии. <...>. Если они хотят нас исключить, это значит, что часть восточной границы НАТО остается открытой. Это все равно что построить забор с огромной дырой", - сказал Гашпар журналистам, его слова приводит агентство Bloomberg.

По информации агентства, Венгрия и Словакия не значились в списке участников планируемой на 26 сентября встречи по беспилотникам. Приглашения получили Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Болгария. В онлайн-встрече примут участие также Украина и Еврокомиссия.

Проект "Стена дронов" - это совместная инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики, направленная на развертывания вдоль всей границы с Россией, в том числе на территории Украины, многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект пока находится на стадии разработки и отбора прототипов.