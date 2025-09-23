Лидер французской партии "Патриоты" счел, что произошедшее с президентом "унижает Францию", и предположил, что лидеру республики нравится такое положение

ПАРИЖ, 23 сентября. /ТАСС/. Лидера Франции Эмманюэля Макрона унизили, когда полиция остановила его во время пешей прогулки по Нью-Йорку, чтобы пропустить кортеж президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в Х.

"Он [Макрон] хочет пройти к французскому посольству в ООН, но кортеж Трампа его блокирует. <...> Чтобы сохранить самообладание, он звонит или делает вид, что звонит Трампу, перед полицией. Какой еще глава государства захочет попасть в такой гротескный и унизительный момент?" - задался вопросом Филиппо.

Французский политик также посчитал, что произошедшее с президентом "унижает Францию", и предположил, что Макрону нравится такое положение.

Видеозапись с остановкой президента Франции у полицейского кордона в Нью-Йорке опубликовал интернет-портал Brut.