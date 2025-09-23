Митрополит отметил, что каноническая Украинская православная церковь постоянно подвергается гонениям

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Черкасский митрополит Феодосий написал обращение к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой отменить легализацию раскольников на Украине. Обращение он опубликовал в Telegram-канале.

"Конечно, для исправления ситуации будет недостаточно просто отозвать Томос, который вы выдали "Православной церкви Украины" [ПЦУ]. Главное, что сейчас сможет успокоить волнение в мировом православии, примирить ее иерархов из разных стран и залечить начинающийся новый великий раскол - это отмена Вашей легализации украинских раскольников", - написал он.

Митрополит добавил, что каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) постоянно подвергается гонениям, а законы в стране практически не действуют. По его словам, проблема раскольников не может решиться без участия Русской православной церкви.

Гонения на УПЦ начались в стране после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). В декабре 2018 года при поддержке Константинопольского патриарха из двух раскольнических организаций была создана так называемая Православная церковь Украины. С тех пор при поощрении властей раскольники из ПЦУ силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. В свою очередь местные власти лишают каноническую церковь права на аренду земли под храмами, правоохранительные органы выдвигают против священников УПЦ обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции.

23 сентября 2024 года на Украине вступил в силу инициированный Владимиром Зеленским закон, который позволяет запретить каноническую УПЦ на Украине. Он требует от УПЦ в течение девяти месяцев "разорвать связи" с Русской православной церковью. 20 мая началась процедура проверки "на предмет выявления признаков аффилированности Киевской митрополии УПЦ с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена на Украине". В случае выявления "аффилированности" Госслужба по этнополитике сможет подать иск в суд о прекращении деятельности религиозной организации.