Письмо направили в МИД

СОФИЯ, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев отправил запрос во внешнеполитическое ведомство страны в связи с мобилизацией болгарского гражданина в ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Администрация президента Болгарии отправила письмо в МИД, в котором призывает выяснить происшествие с насильственным задержанием гражданина Болгарии Любомира Кирова в Одессе и его мобилизации в Вооруженные силы Украины, а также проинформировать о предпринятых МИД действиях", - говорится в сообщении.

МИД Болгарии оперативно проинформировал о ситуации с гражданином Болгарии в Украине.

"Гражданин Любомир Киров имеет и болгарское, и украинское гражданство. В соответствии с действующим законодательством Украины, лица с украинским гражданством имеют определенные обязательства, в случае, когда находятся на территории страны, в том числе и по вопросу мобилизации", - отмечает внешнеполитическое ведомство. Также указано, что "болгарская сторона следит за развитием ситуации и прилагает все усилия в рамках своих возможностей по обеспечению прав гражданина Болгарии".

Ранее в болгарских СМИ, со ссылкой на обращение родителей в социальных сетях, сообщалось, что Киров, инвалид, не имеющий возможность двигать правой рукой, а также имеющий другие заболевания, был насильственно мобилизован в ВСУ.