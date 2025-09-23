Помимо военнослужащих Германии, в маневрах также примут участие сотрудники полиции, пожарной и других экстренных служб, а также многочисленные компании и организации

БЕРЛИН, 23 сентября. /ТАСС/. Бундесвер (ВС ФРГ) проведет с 25 по 27 сентября в Гамбурге военные учения Red Storm Bravo по переброске сил на восточную границу НАТО в случае возникновения "военного конфликта".

"Участники региональных учений отработают гражданско-военное взаимодействие в условиях вымышленного сценария, предполагающего переброску больших контингентов войск на восточный фланг НАТО", - говорится в сообщении на сайте Бундесвера. При этом в нем указывается, что учения носят оборонительный характер. Помимо военнослужащих ВС ФРГ, в маневрах также примут участие сотрудники полиции, пожарной и других экстренных служб, а также многочисленные компании и организации. В общей сложности в учениях будут задействованы порядка 500 военнослужащих Бундесвера с многочисленными транспортными средствами и вертолетами.

"В случае применения статьи 5 НАТО Германия на восточном фланге альянса станет центральным европейским военно-транспортным центром для переброски войск и техники на территорию альянса", - заявил возглавляющий командование в Гамбурге капитан морского флота ФРГ Курт Леонардс.

Ключевая цель учений Red Storm Bravo заключается в отработке общих процедур и процессов, а также в улучшении взаимодействия между участвующими организациями. Маневры проводятся на фоне условного сценария, в котором эскалация конфликта на границах стран Балтии требует превентивной переброски ВС к восточной границе территории НАТО.

Ряд германских политических организаций, как отмечала телерадиокомпания NDR, выступили против проведения учений Бундесвера и анонсировали акции протеста.

Ранее сообщалось об учениях Quadriga 2025, которые проходят в несколько этапов с 18 августа по 30 сентября на территории Германии, Литвы, Финляндии и на Балтийском море. В них задействовано более 8 тыс. военнослужащих из 14 стран, 40 кораблей, 30 самолетов и более 1,8 тыс. единиц техники. Маневры также включают учения Grand Eagle по переброске сил и техники по суше, морю и воздуху в Литву.