Инцидент подчеркивает непрекращающиеся риски для ядерной безопасности, отметили в агентстве

ВЕНА, 23 сентября. /ТАСС/. Внешнее электроснабжение перестало поступать на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), это стало десятым подобным инцидентом с начала украинского конфликта. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

"ЗАЭС потеряла все внешнее электроснабжение сегодня, это стало десятым таким случаем с начала конфликта. Инцидент подчеркивает непрекращающиеся риски для ядерной безопасности. Команда МАГАТЭ (на станции - прим. ТАСС) выясняет детали произошедшего", - отмечается в публикации агентства в X.