БАНГКОК, 23 сентября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн посетит Россию для участия в международном форуме "Мировая атомная неделя" (World Atomic Week). Об этом сообщило министерство информации республики.

"Старший генерал Мин Аун Хлайн, исполняющий обязанности президента Республики Союз Мьянма, в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию с дружественным визитом для участия в "Мировой атомной неделе", которая пройдет в Москве", - говорится в сообщении.

В заявлении властей Мьянмы отмечается, что в ходе визита Мин Аун Хлайн "проведет встречи с российскими официальными лицами", в том числе рассчитывает на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а также "будет работать над дальнейшим развитием и укреплением дружбы, экономического, военного и стратегического сотрудничества между правительствами и народами двух стран".

Международный форум "Мировая атомная неделя", приуроченный к 80-летию атомной промышленности России, пройдет в Москве на ВДНХ с 25 по 28 сентября.