Депутат Сейма Роман Гертых считает, что президент республики мог употребить стимулирующее вещество или табак

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий мог употребить стимулирующее вещество или табак во время 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил депутат Сейма (нижней палаты парламента) от правящей Гражданской коалиции Роман Гертых.

"Любой человек, зависящий от табака, может продержаться без него несколько часов. Пан Кароль Навроцкий не способен пробыть и часа без этого стимулятора, а потому не может выполнять какие-либо публичные функции", - написал он в X, комментируя распространившийся в соцсетях ролик, где польский лидер во время сессии ГА ООН принимает какое-то вещество.

Депутат добавил, что президент употребляет не табак.

23 мая Навроцкий, будучи кандидатом на пост главы государства, во время предвыборных дебатов попытался незаметно принять какое-то вещество. Позднее, 27 мая, он успешно прошел тест на отсутствие в организме наркотических веществ.