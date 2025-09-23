Президент Турции назвал происходящее в палестинском анклаве оккупацией и реализацией политики массовых убийств

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что израильские военные с начала нынешнего конфликта преднамеренно убили в секторе Газа 250 журналистов.

"Геноцид в Газе транслируется в прямом эфире каждую секунду через СМИ и социальные сети. Израиль преднамеренно убил 250 журналистов, работающих на национальные и международные СМИ в Газе. Происходящее в Газе - это не противостояние двух сторон. Это оккупация и реализация политики массовых убийств", - сказал он, выступая на общеполитической дискуссии.