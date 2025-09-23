Президент США призвал исполнять "священный долг" перед народами и гражданами

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на участие всех стран в усилиях по поддержанию мира на Земле.

"Давайте вместе исполнять священный долг перед нашими народами и гражданами. Давайте защищать их границы, обеспечивать их безопасность, сохранять их культуру, ценности и традиции, а также бороться за их мечты и свободы. В атмосфере дружбы и с перспективой прекрасного будущего давайте сообща работать над построением яркой, прекрасной планеты, на которой мы живем все вместе, мирной планеты, и мира, который был бы богаче, лучше и прекраснее, чем когда-либо", - сказал Трамп в завершение своего выступления на общеполитических дискуссиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Это может произойти, и это произойдет", - резюмировал Трамп.