В Белоруссии выбрали цветок картошки в качестве символа страны в сфере туризма

В Национальном агентстве по туризму отметили, что картофель стал одним из неофициальных символов республики, прочно вошедший в гастрономическую культуру страны

МИНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Национальное агентство по туризму Белоруссии выбрало цветок картофеля в качестве символа страны в этой сфере. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По заказу агентства создан новый брендбук с целью укрепить и унифицировать визуальный стиль учреждения, а также улучшить продвижение туристического потенциала республики на внутреннем и международном рынках. Как отметили в ведомстве, этот шаг является важным этапом в развитии туристической отрасли и направлен на формирование привлекательного и узнаваемого имиджа страны. "С момента своего основания, Национальное агентство выполняет широкий спектр задач, от организации масштабных международных мероприятий до сертификации услуг и ведения национальных реестров. В связи с этим возникла необходимость в создании единого, современного и функционального визуального стиля, который бы соответствовал масштабу выполняемых задач и стратегическим целям государства в сфере туризма", - проинформировали в пресс-службе.

В качестве концептуальной основы брендбука была выбрана идея, отражающая сочетание узнаваемости, культурной значимости и уникальности национальной идентичности. "Неожиданным, но оправданным решением стало использование цветка картофеля в качестве ключевого графического образа", - указали в агентстве. В ведомстве обратили внимание, что картофель - один из неофициальных символов Белоруссии, прочно вошедший в гастрономическую культуру страны. "В то же время, цветок картофеля остается малознакомым элементом, редко используемым в туристической айдентике. Его использование призвано предложить новый взгляд на привычное, подчеркнуть особое, скрытое в повседневном", - сообщили в пресс-службе.

Один из разделов брендбука раскрывает специфику внедрения фирменного стиля в 13 направлениях туризма, включая активный, гастрономический, культурно-исторический и другие виды. Использование специализированных графических иконок способствует тематической дифференциации и повышает навигационную эффективность визуальных материалов, проинформировали в агентстве.

Как указали в пресс-службе, разработка брендбука для агентства - это не просто создание логотипа и цветовой палитры, но создание комплексной системы визуальной идентификации, которая обеспечит в том числе унификацию визуального представления страны в сфере туризма, формирование единых подходов к визуализации туристического бренда республики.

"Создание брендбука Национального агентства по туризму - это важный шаг к формированию сильного и узнаваемого туристического бренда Беларуси. Он позволит вывести продвижение страны на новый уровень, подчеркнуть ее уникальность и привлекательность для туристов со всего мира. С новым брендбуком Национальное агентство по туризму сможет эффективно доносить информацию о туристическом потенциале Беларуси, формировать положительный имидж страны и привлекать новых посетителей", - добавили в ведомстве.