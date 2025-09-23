Лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев заявил, что избирателей шантажируют

КИШИНЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Правящая Партия действия и солидарности (ПДС) втягивает Молдову в военное противостояние с Россией под давлением своих кураторов из ЕС. Об этом заявил корреспонденту ТАСС бывший премьер Молдавии, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.

"То, что Молдове выгодно дружить и сотрудничать с Россией неоднократно было проверено временем, доказано историей. И мы не должны допустить, чтобы нашу страну втягивали в военное противостояние", - сказал Тарлев, комментируя заявление СВР РФ о том, что ЕС готов ввести войска в Молдавию, чтобы сохранить русофобскую политику, которую проводит нынешняя власть.

По его словам, "власти шантажируют избирателей, пугая их тем, что, если они проиграют парламентские выборы, наступит конец света, якобы российские военные захватят аэропорт Кишинева и погонят молодежь на войну с Украиной".

"Для сохранения власти правящая партия готова пойти на любые преступления - вбросы, фальсификации, страшилки, особенно на участках за рубежом, куда направят более четверти бюллетеней. И все эти злоупотребления, к большому сожалению, готовы прикрыть их кураторы в Брюсселе ради сохранения нынешнего антироссийского режима в Молдове", - добавил он.

Партия Тарлева сформировала Патриотический блок, в который входят Партия социалистов, Партия коммунистов во главе с бывшими президентами Игорем Додоном и Владимиром Ворониным, а также партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах. Бывший премьер подчеркнул, что развитие Молдавии возможно только в тесном сотрудничестве и с Россией, к которому призывает Патриотический блок.

22 сентября в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что Евросоюз "намерен оккупировать Молдавию". Сейчас готовится размещение натовского десанта в Одесской области Украины, а также осуществляется концентрация подразделений вооруженных сил государств НАТО в Румынии вблизи молдавских границ.