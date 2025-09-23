Президент Турции заявил, что международное сообщество должно "положить конец несправедливой изоляции"

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал членов ООН признать "Турецкую республику Северного Кипра" (ТРСК) и прекратить ее международную изоляцию.

"Мы готовы к конструктивному сотрудничеству в Средиземном море. Мы ожидаем того же и от наших соседей в этом регионе. В этой связи я хотел бы подчеркнуть, что любые проекты, исключающие Турцию и ТРСК в Восточном Средиземноморье, обречены на провал. Международное сообщество должно положить конец несправедливой изоляции, которой турки-киприоты подвергаются уже полвека. Я призываю международное сообщество признать ТРСК и установить дипломатические, политические и экономические отношения с ней", - заявил Эрдоган на общеполитической дискуссии ГА ООН.

Он также добавил, что "Турция обладает правами и юрисдикцией к западу от острова Кипр, в то время как турки-киприоты имеют законные права в прилегающих к нему районах шельфа". Решение кипрского вопроса, по словам Эрдогана, "не может быть построено на модели федерации, которая уже неоднократно предлагалась, но провалилась из-за непримиримой позиции греко-кипрской стороны".

Турецкий лидер указал, что Анкара "хочет видеть Эгейское море и Восточное Средиземноморье регионом стабильности и процветания, где уважаются законные интересы всех сторон".

Говоря о Черном море, он в очередной раз подтвердил, что его страна полностью соблюдает Конвенцию Монтрё о проливах. "В течение 89 лет мы неукоснительно и на принципах нейтралитета соблюдаем Конвенцию Монтрё, гарантирующую безопасность в Черном море", - сказал он.