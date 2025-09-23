Иран и "евротройка" договорились продолжить переговоры по решению кризиса

Речь идет о ситуации вокруг ядерной программы исламской республики

ТЕГЕРАН, 23 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи на встрече в Нью-Йорке с коллегами из стран "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) выдвинул предложения по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы исламской республики, стороны договорились продолжить консультации. Об этом сообщил иранский МИД.

"На этой встрече, учитывая необоснованные и незаконные действия по восстановлению санкций Совета Безопасности ООН, были высказаны некоторые идеи и предложения по продолжению дипломатических переговоров [для урегулирования кризиса], было решено продолжить консультации со всеми заинтересованными сторонами", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Арагчи обратил внимание глав МИД стран "евротройки" на ответственные шаги Тегерана по восстановлению сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии и подчеркнул необходимость симметричных шагов со стороны европейских государств. Отмечается, что на переговорах также присутствовала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

28 августа Великобритания, Германия и Франция инициировали запуск механизма восстановления антииранских санкций СБ ООН. 19 сентября он отклонил резолюцию о невозобновлении санкционного режима в отношении Ирана. В ходе голосования за этот документ высказались Россия, Алжир, Китай и Пакистан. Против проголосовали девять членов Совбеза (включая Великобританию, США и Францию), два воздержались.