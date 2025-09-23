Грузия не примет участия в заседании глав МИД ЕС

Это связано с тем, что страну пригласили на уровне посла, а не министра, сообщило дипломатическое ведомство

ТБИЛИСИ, 23 сентября. /ТАСС/. Грузия не будет участвовать во встрече глав МИД стран ЕС, которая пройдет в Люксембурге 20 октября, так как страну пригласили на уровне посла, а не министра. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

"В заседании министров по вопросам сотрудничества, которое планируется в Люксембурге 20 октября и для участия в котором Европейская служба внешних связей приглашает глав МИД стран Центральной Азии и Восточного партнерства - Армении, Азербайджана, Турции, Туркмении, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии - Грузия не примет участия на уровне послов", - говорится в заявлении, которое приводит телеканал "Имеди".

Как отмечает ведомство, исходя из значимости вопроса и роли Грузии в вопросах сотрудничества, "приглашение страны на уровне посла недопустимо и непонятно основание и причина подобного подхода". В заявлении МИД говорится, что участие Грузии на должном уровне в дискуссиях на тему региональной безопасности и сотрудничества должно быть в интересах стран - членов ЕС. Приглашение Грузии на уровне посла "указывает на несерьезное отношение института ЕС", а также демонстрирует отрицание не только геополитических, но и простых географических реалий со стороны Евросоюза.

Также МИД подчеркивает, что решение ЕС является очередной попыткой поощрения политических спекуляций и радикальной повестки дня в Грузии. МИД страны выражает надежду, что большинство стран ЕС ценят партнерство Грузии, ее роль в вопросах связей между Европой и Азией и не разделяет подобного отношения Европейской службы внешних связей.