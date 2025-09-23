В Израиле заявили, что КПП "Алленби" будет закрыт "до особого распоряжения"

Контрольно-пропускной пункт закроется с 24 сентября

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 сентября. /ТАСС/. Контрольно-пропускной пункт "Алленби" на границе с Иорданией будет закрыт с 24 сентября "до особого распоряжения". Об этом сообщил Дмитрий Гендельман, являющийся советником офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"По решению политического руководства, с завтрашнего утра переход "Алленби" будет закрыт для передвижения пассажиров и грузов. Ограничение действует до особого распоряжения", - написал Гендельман в Telegram-канале.

Ранее представитель палестинского управления по надзору за наземными переходами заявил, что израильские власти распорядились полностью закрыть со своей стороны КПП "Алленби", расположенный на одноименном мосту через реку Иордан. Погранпереходом через этот мост пользуются главным образом палестинцы, живущие на Западном берегу Иордана, а также иностранные туристы.

18 сентября армия Израиля сообщила об инциденте со стрельбой у КПП "Алленби". В результате стрельбы двое израильтян получили огнестрельные ранения, прибывшие на место происшествия медики констатировали их смерть. Стрелявший был нейтрализован на месте происшествия. По данным военных, он прибыл с территории Иордании на грузовике с гуманитарной помощью и устроил стрельбу возле израильского КПП.